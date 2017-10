To Ryszard Petru - jak mówił Szłapka w poniedziałek w Polsat News - "jest głównym twórcą Nowoczesnej i to jemu się udało zebrać tych wszystkich ludzi, którzy przyszli na Torwar dwa i pół roku temu, którzy zdecydowali się wystartować w wyborach i te osoby, które weszły do Sejmu; także myślę, że jest to dobra kandydatura i uzyska ona największe poparcie".

W niedzielę poseł Nowoczesnej Piotr Misiło zapowiedział, że podczas najbliższych wyborów władz tej partii będzie się ubiegał o stanowisko jej przewodniczącego.

"Sądzę, że jeżeli Misiło startuje, to startuje, żeby wygrać; ma sześć tygodni i myślę, że będzie budował swoje poparcie. Ja niczego nie przesądzam, natomiast dużo czasu spędzam na rozmowach z członkami Nowoczesnej i (...) jestem przekonany, że Ryszard Petru jest bardzo dobrze odbierany przez członków Nowoczesnej" - ocenił poseł.

Szłapka zwrócił również uwagę, że według sondażu opublikowanego w poniedziałek przez "Rzeczpospolitą", poparcie Nowoczesnej wynosi aktualnie 9 proc. "Oprócz PiS, to jest jedyny wynik ugrupowania, który się poprawił od wyborów - powiedział. - Nie mówię, że to jest wynik, który mnie absolutnie satysfakcjonuje, natomiast chciałbym, żeby budować Nowoczesną jako ugrupowanie, które skupione jest wokół idei, wokół wartości. (...) Jestem optymistą, jeśli chodzi o kolejne etapy rozwoju Nowoczesnej. 9-10 proc. to jest dobry punkt startu".

"Dobrze przeszliśmy te dwa pierwsze, założycielskie lata - ocenił poseł Nowoczesnej. - Nie mam poczucia, że Nowoczesna jest zdemobilizowana (...). Przypomnę, że na miesiąc przed wyborami w 2015 r. mieliśmy 1 proc. w sondażach i gdyby nie energia, zaangażowanie i determinacja ludzi, to byśmy nie zdobyli ponad miliona głosów".