Honda może zamknąć fabrykę w Japonii w związku z ekspansją zagraniczną

Japoński producent samochodów Honda Motor Co. planuje konsolidację produkcji swych dwóch zakładów w Tokio, co może doprowadzić do zamknięcia jednego z nich - podała w środę agencja Kyodo. Dodano, że ma to związek z przesunięciem produkcji do zagranicznych fabryk.