Jak poinformowała PAP Aneta Rempalska z biura prasowego SO w Opolu, do molestowania dochodziło w latach 2013-2015 w okolicach Krapkowic. Mariusz D. odwiedzał z kolegą Zygmuntem Ż. swoją byłą żonę, z którą mieszkało czworo dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Według ustaleń śledztwa, obaj mężczyźni uczestniczyli w imprezach alkoholowych i molestowali troje najmłodszych. Najstarsza dziewczynka była też gwałcona.

Pod koniec 2015 r. dzieci trafiły do rodzin zastępczych. Ich nowi opiekunowie zaniepokoili się dziwnym zachowaniem dzieci i - dowiedziawszy się, co się z nimi działo - powiadomili policję.

Oskarżeni nie przyznali się do winy.

Ponieważ 41-letni Mariusz D. działał w warunkach recydywy, sąd wymierzył mu karę 13,5 roku pozbawienia wolności. Jego wspólnik, 56-letni Zygmunt Ż., został skazany na 12 lat więzienia. Obaj mają zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych w okresie od 11 do 13 lat. Dodatkowo muszą zapłacić jednej z pokrzywdzonych po 50 tys. złotych zadośćuczycnienia.

Proces toczył się z całkowitym wyłączeniem jawności.(PAP)

autor: Marek Szczepanik

edytor: Karolina Wichowska