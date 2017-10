Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin przedstawił 19 września podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Od tego dnia rozpoczął się ponaddwumiesięczny okres konsultacji projektu.

Formalny etap zgłaszania uwag do projektu ustawy trwa do 19 października. Następnie przez kolejne dwa miesiące, wspólnie ze środowiskiem akademickim, ministerstwo będzie się zastanawiać, które z tych uwag uwzględnić. Resort nauki chce, by Ustawa 2.0 zaczęła obowiązywać od 1 października 2018 r.

„Te konsultacje mają rzeczywisty charakter i na pewno część głosów, które zostaną przedstawione przez środowisko akademickie, a może i ugrupowania polityczne, czy posłów, zostaną uwzględnione" – zapewnił w środę w rozmowie na antenie Radia Kraków minister Gowin.

Podkreślił przy tym, że środowisko akademickie zdecydowanie ten projekt popiera. Wyjaśnił, że wynika to z reakcji i z rozmów podczas wielu spotkań z okazji inauguracji nowego roku akademickiego 2017/2018. Przypomniał, że przez dwa lata dyskutował z przedstawicielami tego środowiska.

"To jest unikalna sytuacja, bo po raz pierwszy po 1989 roku, głęboka systemowa reforma jest popierana przez środowisko, którego ta reforma dotyczy. A jest popierana dlatego, że to nie tylko projekt rządowy, ale wspólny projekt - rządu, ministerstwa i środowiska akademickiego” - dodał wicepremier.

W rozmowie na antenie Radia Kraków minister Gowin odniósł się także do protestów młodych lekarzy: "Ja wiem, że młodzi lekarze zarabiają bardzo mało, ale minister (zdrowia – przyp. PAP) Konstanty Radziwiłł ma dla nich, moim zdaniem, na prawdę szczodrą propozycję. Jednak i oni muszą pamiętać, ze za kilka lat, kiedy przekroczą pewien próg kariery, będą zarabiać takie kwoty, o jakich przeciętny Polak nawet nie marzy".

Zdaniem Gowina nienormalne jest, iż młodzi lekarze zarabiają tak mało, ale także nienormalne jest to, że wielu starszych lekarzy zarabia więcej, niż w najbogatszych krajach Europy.(PAP)

autor: Grzegorz Kościnski

edytor: Agnieszka Tkacz