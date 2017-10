Wiceminister kultury został w piątek zapytany na antenie radiowej Trójki m.in. o homilię kard. Kazimierza Nycza, wygłoszoną w czwartek z podczas mszy św. z okazji jubileuszu 100-lecia Sądu Najwyższego, w której hierarcha mówił, że prosi Boga, "żeby nie został zachwiany żaden fundament w trójpodziale władzy".

Kard. Nycz powiedział również, że "nikt nie przypuszczał, że jubilat (czyli SN - PAP) się znajdzie w takiej sytuacji głębokiej troski o samą instytucję i ludzi, i jednocześnie głębokiej obawy o jej przyszłość. I w tym kontekście - mimo wszystko - głębokiej nadziei, że mądrość zwycięża i że w tym wypadku też zwycięży".

Zapytany o te słowa, Sellin zaznaczył, że podziela troskę kard. Nycza o to, żeby "SN był instytucją, w której realizowana jest zasada niezawisłości sędziowskiej". "Niestety obecna I prezes SN (Małgorzata Gersdorf - PAP) występuje na manifestacjach i wiecach politycznych, występuje z bardzo twardym wystąpieniem o charakterze politycznym w Sejmie" - ocenił.

"Podzielam też troskę o trójpodział władzy, bo do tej pory mamy taką sytuację, że z tego trójpodziału władzy grupa sędziów się wyłamuje i jest poza wszelką kontrolą" - podkreślił Sellin. Ocenił, że Małgorzata Gersdorf "nie jest niezawisła od środowiskowej presji", więc nie jest właściwą osobą na stanowisku I prezesa SN.

Zaznaczył, że propozycja zawarta w prezydenckim projekcie ustawy, polegająca na tym, że sędziowie wybierani do Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm musieliby uzyskać 3/5 głosów, "jest dobra" i PiS się z nią zgadza. "Realia polityczne są jednak takie, że opozycja w żadnej sprawie nie chce konstruktywnie rozmawiać i może się po prostu nie udać, a nie może nie być KRS. Więc musimy przedstawić jakąś propozycję tego drugiego kroku, który rozwiązywałby ewentualny pat w Sejmie" - wyjaśnił Sellin.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda zaprezentował swoje projekty ustaw o KRS i o SN. Ten drugi wprowadza m.in. możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu; zakłada też, by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania oraz przewiduje utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników.(PAP)

autor: Iwona Żurek

edytor: Karolina Wichowska