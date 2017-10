USA: Biały Dom tymczasowo zawiesił obowiązywanie ustawy Jonesa

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Sarah Sanders poinformowała w czwartek o tymczasowym zawieszeniu obowiązywania ustawy Jonesa w odniesieniu do Portoryko, co pozwoli obcym statkom dostarczać zaopatrzenie niezbędne do usuwania szkód po huraganie Maria.