W środę Sejm zajmie się m.in. wnioskiem PSL o wotum nieufności dla ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Pod wnioskiem ludowców podpisało się kilkudziesięciu posłów, w tym także z klubów PO i Nowoczesnej. W ocenie PSL Jurgiel jest "fundamentalnym przykładem nominacji osoby bez wymaganych kompetencji, planu działania i odpowiedniego przygotowania", prowadzi "szkodliwą" politykę na polskiej wsi, ukazującą jego "bezczynność, bezradność i beznadziejność".

Zdaniem ministra Jurgiela "wszystkie argumenty PSL są nietrafione". "Jest to tylko próba zaistnienia PSL, które traci w sondażach. To jest typowo polityczny wniosek, ale to jest demokracja - maja prawo" - powiedział dziennikarzom w Sejmie szef resortu rolnictwa.

W ocenie Jurgiela ludowcy "nie mają żadnego programu, jeśli chodzi o rolnictwo". Przypomniał też, że PSL rządziło resortem rolnictwa przez osiem lat.