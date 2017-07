"W Polsce czekamy na narodziny każdego dziecka, bo jeżeli chcemy zmienić te depresję urodzeniową, tę demografię, to musi być przyjazny klimat dla rodzin, dobra polityka rodzinna, stabilizacja i dobra sytuacja na rynku pracy" - powiedziała szefowa resortu w porannym wywiadzie dla TVP Info.

"Mamy informacje, że coraz częściej młodsze kobiety decydują się na to, by rodzić dzieci. Problem polega na tym, że wiek urodzenia pierwszego dziecka się opóźnia. Potem mówimy, ach to już nie ten moment, żeby rodziło się drugie" - opisywała sytuację Rafalska

"Myślę, że każdy moment jest dobry (na posiadanie kolejnego dziecka - PAP). Teraz jest dobry, żeby te drugie - późne dzieci się rodziły, a może i trzecie" - podkreśliła.

Podtrzymała swoje szacunki, że do końca roku może się urodzić 400 tys. dzieci.

Przypomniała, że od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie 500 plus. "Nie zachęcam, abyśmy z tymi wnioskami do wszystkich urzędów ruszyli od razu 1 sierpnia, możemy to zrobić w całym sierpniu, wrześniu lub październiku" - powiedziała.

Najbardziej zachęcała, by wnioski składać elektronicznie, przypominała jednak, że również wypełniony ręcznie, wysłany listem do urzędu będzie ważny, jeśli tylko dotrze do października, żeby zachować ciągłość wypłacanych świadczeń.