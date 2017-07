W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował, że zdecydował o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent podpisał nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych. Prezydent zapowiedział przygotowanie projektów ustaw o SN i KRS w ciągu dwóch miesięcy.

Łapiński pytany był w Polskim Radiu, kiedy poznamy skład zespołu ekspertów, który przygotuje prezydenckie propozycje w sprawie reform sądownictwa. "To generalnie będą przygotowywali prawnicy pracujący w Kancelarii Prezydenta, czyli to najbliższe zaplecze prezydenta, pod kierunkiem zapewne jednego z ministrów" - powiedział.

Jak dodał, na dalszym etapie prac zostaną do nich włączone różne środowiska. "Ale to wszystkie decyzje przed nami" - podkreślił prezydencki minister.

"Chcę podkreślić jasno, że to będzie projekt prezydencki, więc to prezydent nada pewne kierunki, to prezydent wskaże co chce, żeby było w tym projekcie" - zaznaczył Łapiński. "Natomiast chcemy też, żeby potem była jakoś szersza dyskusja na ten temat, żeby nie było, że ktoś jest zaskoczony, że posłowie mówią, że nie widzieli projektu (...), więc nie chcemy popełnić pewnych błędów, które popełnione zostały w ostatnich tygodniach" - dodał rzecznik prezydenta.