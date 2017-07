Prezentowany we wtorek projekt noweli opracowano z uwzględnieniem opinii prawnej sporządzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego zasadniczym celem jest zapewnienie stałych źródeł finansowania polskim instytucjom kultury, prowadzącym działalność poza granicami kraju w zakresie ochrony i udostępniania polskiego dziedzictwa narodowego. Istotą projektu jest umożliwienie organizatorom kultury, m.in. ministrom, zawieranie umów z takimi podmiotami.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie przedstawiło na wtorkowym posiedzeniu swojej opinii. Prośbę ze strony MSZ o przedłużenie terminu na odniesienie się do projektu odrzucono.

Według dyrektora generalnego w MKiDN Jarosława Czuby projekt powinien być skonsultowany z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ponieważ "jego materia dotyczy relacji międzynarodowych". Jak zaznaczył, potrzebne jest także doprecyzowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem instytucji zagranicznych, a konkretnie prowadzenia działalności w zakresie muzealniczym, wystawienniczym i wydawniczym. "Szczegóły te mają znaczenie w kontekście działalności w reżimie prawnym państwa drugiego" - powiedział Czuba.

Zdaniem Michała Seweryńskiego (PiS), kwestia zatrudniania osób w polskich instytucjach kulturalnych za granicą, jest jedną z najważniejszych wśród tych, które ustawa powinna regulować. "Mam wątpliwość co do tego czy projekt - co do zmiany ustawy - odpowiada intencji, potrzebie, która została zasygnalizowana - można tak powiedzieć - w imieniu wszystkich instytucji kultury, zwłaszcza tych o najwyższej randze" - podkreślił Seweryński.

Jak zaznaczył Seweryński, chodzi nie tylko o możliwość pokrycia kosztów pracy pracowników tych instytucji, ale także koszty biurowe. Jego zdaniem w opinii MKiDN dot. umowy, na podstawie której strona polska i zagraniczna tworzą instytucję kultury, powinien znaleźć się zapis określający wielkość środków wnoszonych przez każdą ze stron. "W takim projekcie przepisów mamy jasność co do tego, że ta instytucja kultury ma jakiś swój budżet i to do niej będą się mogły bezpośrednio zwracać Biblioteka Polska czy inne instytucje polskiej kultury za granicą, żeby na swoje potrzeby środki otrzymywać" - powiedział Seweryński.

Zwrócił także uwagę, że zaproponowany przepis, na podstawie którego pracownicy mogą być zatrudniani w oparciu o przepisy państwa, w którym wykonywana jest praca "byłoby dobrze ten przepis umieścić w projekcie".

Mecenas Danuta Drypa z Biura Legislacyjnego zaznaczyła, że propozycja zmian stwarza ministrom instytucjonalną możliwość tworzenia nowych podmiotów, jakimi będą instytucje kultury. "Natomiast wszelkie związane z rozliczeniami pomiędzy podmiotami tworzącymi instytucji kultury będą określone w umowie - to nie są kwestie rozstrzygane na poziomie ustawowym" - zauważyła.

Wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy zgłosiło Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu, Biblioteka Polską w Paryżu oraz Polska Akademię Umiejętności. (PAP)