W piątek posłowie PiS poinformowali, że złożą wniosek do komisji etyki w związku z wypowiedzią Misiło w trakcie wtorkowej debaty w Sejmie nad projektem PiS ustawy o Sądzie Najwyższym.

Polityk Nowoczesnej z mównicy sejmowej zwracając się do wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i nawiązując do ich wieku, mówił: "Być może wy nie dożyjecie czasu, kiedy Polacy będą was rozliczać, ale młodsi posłowie tego dożyją i Polacy was ukarzą, pamiętajcie".

Na głos z sali "za co", Misiło powiedział: "W procesach norymberskich świadkowie też mówili, że nie wiedzą, jak to się stało, co się stało". "Nie uda wam się uciec od odpowiedzialności. Jesteście hańbą Rzeczpospolitej. Polacy was za to rozliczą" - powiedział poseł Nowoczesnej.

"Pan poseł Misiło grozi nam procesami norymberskimi. Chcielibyśmy panu posłowi jasno powiedzieć, że my się zastraszyć nie damy" - oświadczył podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie poseł PiS Marcin Horała. Zapowiedział, że jeszcze w piątek złożony zostanie wniosek do komisji etyki poselskiej.

Odnosząc się do tej zapowiedzi Misiło stwierdził, że jest zaskoczony wnioskiem polityków PiS. "Myślałem, że wiedzą w PiS-ie, że te procesy się już odbyły (1945-1949) i bardzo trudno byłoby ich wpisać do tej historii" - dodał.

"Oczywiście nikomu nie grożę, ale obiecuję Polakom, że posłowie PiS odpowiedzą, nie tylko przed Bogiem i historią, ale także przed właściwymi trybunałami i sądami, za to, co zrobili Rzeczpospolitej łamiąc jej konstytucję i likwidując niezależność sądów i Sądu Najwyższego" - stwierdził Misiło.

"Cieszę się, że posłowie PiS się boją, tzn., że mają jakąś świadomość zła, które czynią" - dodał.

W piątek od rana Senat debatuje na nową ustawą o Sądzie Najwyższym, którą Sejm uchwalił - przy protestach opozycji - w czwartek po południu. W piątek po północy senacka komisja sprawiedliwości zawnioskowała o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.