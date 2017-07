Gallo, który zmarł we wtorek, znany był zwłaszcza z biografii Robespierre'a, Garibaldiego, Napoleona, Juliusza Cezara i Róży Luksemburg. Wykładał najpierw na uniwersytecie w Nicei, a potem w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu.

Urodzony w Nicei w 1932 roku jako syn włoskich imigrantów, do 1956 roku był członkiem Francuskiej Partii Komunistycznej, w 1974 roku wstąpił do partii socjalistycznej, by następnie w 1992 roku współtworzyć lewicową partię Ruch Obywatelski i Republikański.

W latach 1983-84 był członkiem Zgromadzenia Narodowego i rzecznikiem prasowym socjalistycznego rządu Pierre'a Mauroy, ale w 2007 roku poparł jednak konserwatywnego kandydata na prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego. W latach 1984–1994 zasiadał w Parlamencie Europejskim. Odznaczony był Legią Honorową.

Pierwsze powieści, które określał jako "fikcję polityczną", publikował pod pseudonimem Max Laugham.

W 2007 roku został przyjęty do Akademii Francuskiej na miejsce zmarłego rok wcześniej filozofa Jeana Francois Revela.

"Wierzymy, że i my nie jesteśmy nieśmiertelni” - powiedział autor biografii Charlesa de Gaulle'a i Wiktora Hugo, kiedy oznajmił w 2015 roku, że cierpi na chorobę Parkinsona.

W języku polskim ukazała się biografia Ludwika XIV pióra Gallo, ukazująca francuskiego władcę jako wybitnego polityka, za którego rządów Francja rozkwitła. (PAP)