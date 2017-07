"Powierzenie obowiązków dyrektora Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie – utworzonego na mocy umowy podpisanej 9 czerwca 2017 r. między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Miastem Stołecznym Warszawą - jest kolejnym ważnym etapem przejmowania misji i zadań likwidowanego przez Naczelną Organizację Techniczną Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Nowa instytucja będzie je realizować w dotychczasowej siedzibie Muzeum NOT" - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Resort informuje również, że nowy dyrektor podejmie z FSN-T NOT rozmowy o zasadach przekazania zbiorów likwidowanego Muzeum do Narodowego Muzeum Techniki oraz nabycia od NOT innego mienia tej organizacji, które konieczne będzie do funkcjonowania utworzonego 9 czerwca Muzeum. "Ważnym zadaniem dyrektora będzie zatrudnienie w nowej instytucji pracowników, w tym podjęcie rozmów z tymi osobami, które zwolnione zostały z likwidowanego Muzeum NOT" - podkreślił resort kultury.

Piotr Mady jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, studiów podyplomowych na kierunku muzealnictwo (UW) oraz zarządzania kulturą (PAN). Jest on związany z Muzeum Techniki i Przemysłu NOT od 2002 r., w którym rozpoczął pracę jako przewodnik, dochodząc przez stanowisko kierownika Działu Oświatowego, a następnie kierownika Muzeum Motoryzacji – oddziału MTiP NOT do stanowiska dyrektora Muzeum, które zajmował od kwietnia 2015 r. (początkowo jako p.o. dyrektora).

Największa placówka muzealnictwa technicznego w Polsce, Muzeum Techniki i Przemysłu, od lat boryka się z problemami finansowymi. W czerwcu 2016 r. zarząd Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie mieści się muzeum, wypowiedział umowę najmu; powodem było zadłużenie placówki, na które złożyły się m.in. zaległości w opłatach za czynsz. Pod koniec ub.r. zarząd PKiN wezwał Muzeum do opróżnienia zajmowanych pomieszczeń.

Na początku br. zarząd główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, prowadzący Muzeum, podjął uchwałę o postawieniu placówki w stan likwidacji.

W pierwszych dniach czerwca MKiDN poinformowało, że z inicjatywy ministra kultury doszło do porozumienia z MNiSW oraz władzami Warszawy w celu utworzenia Narodowego Muzeum Techniki. Resort podał, że współorganizatorzy są gotowi prowadzić rozmowy z NOT ws. uregulowania jego zadłużenia.

Muzeum Techniki i Przemysłu NOT rozpoczęło działalność w 1955 r., kontynuując prace przedwojennego Muzeum Przemysłu i Techniki.(PAP)