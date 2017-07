Przed Sejmem, a następnie przed Pałacem Prezydenckim odbyły się we wtorek w stolicy protesty przeciw reformie sądownictwa. Demonstrację zabezpieczało blisko 2 tys. policjantów.

"W ocenie policjantów, w momencie kulminacyjnym wtorkowych protestów w okolicach Sejmu było ok. 3,5 tys. osób. Protesty przebiegły spokojnie" - powiedział PAP rzecznik KSP podkom. Sylwester Marczak.

Policjanci wylegitymowali 52 osoby, wystawili dwa mandaty i jeden wniosek do sądu o ukaranie w związku z próbą zablokowania jezdni na rondzie Sedlaczka nieopodal Sejmu - u zbiegu ulic Myśliwieckiej, Rozbrat i Łazienkowskiej. Kilka osób wtargnęło tam na jezdnię, próbując zablokować jadące samochody. W wyniku interwencji policji do blokady nie doszło. W nocy z wtorku na środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Pierwsze czytanie było we wtorek rano. W środę rano Sejm będzie głosował nad skierowaniem projektu do sejmowej komisji.