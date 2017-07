Podczas II czytania projektu w Sejmie Gasiuk-Pihowicz dziękowała tym, którzy przyszli we wtorek pod gmach parlamentu. "Ludziom, którzy są prawdziwymi patriotami, którzy są prawdziwymi polskimi obywatelami i którzy sprzeciwiają się temu, że PiS nocą kradnie im demokrację" - mówiła.

Zwróciła się z apelem do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa i I prezes SN. "Z szacunku do obywateli pod Sejmem, z myślą o przyszłych pokoleniach, wzywam państwa do obrony konstytucji, nieustępowania ze stanowisk pod presją siły ze strony PiS" - apelowała posłanka Nowoczesnej.

"Wam sądy po to, bo chodzi wam o narzędzie politycznej zemsty. Chodzi wam o kontrolowanie wyników wyborów. Chodzi wam o bezkarność dla swoich. Po to wam są sądy. Chodzi o polityczną zemstę, o nic więcej" - powiedziała Gasiuk-Pihowicz, zwracając się do polityków PiS.

"Idziecie prostą drogą w stronę autorytarnych rządów, które nie przyniosą obywatelom żadnych korzyści" - dodała.