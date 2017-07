Premier: Dla mnie najważniejsze jest to, by odbyła się reforma wymiaru sprawiedliwości

Andrzej Duda oświadczył we wtorek, że zgłosił do Sejmu projekt noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym w jej obecnym kształcie, jeśli Sejm nie uchwali jego projektu ustawy ws. KRS.źródło: Agencja Gazeta autor zdjęcia: Fot. Sławomir Kamiński Agencja Gazeta

Dla mnie najważniejsze jest to, aby się odbyła reforma wymiaru sprawiedliwości bo na to czekają Polacy; prezydent zgłosił swoją propozycję, którą uważam, że parlament rozważy - oświadczyła we wtorek w Sejmie premier Beata Szydło.