Andrzej Duda oświadczył we wtorek, że zgłosił do Sejmu projekt noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak zapowiedział, proponuje, by członków KRS Sejm wybierał większością 3/5 głosów. Prezydent dodał, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym w jej obecnym kształcie, jeśli Sejm nie uchwali jego projektu ustawy ws. KRS.

"Propozycja pana prezydenta nie była uzgodniona z PiS. Jest to jego inicjatywa własna, do której absolutnie ma prawo" - mówiła Mazurek.

"Natomiast my tej inicjatywie nie mówimy nie. Niemniej, aby ona mogłaby być procedowana i realizowana to prezydent musi podpisać ustawę o KRS-ie. Wtedy, kiedy ją podpisze będziemy procedować poprawkę, o której dzisiaj mówił" - dodał.