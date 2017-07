Neumann do PiS: Jesteście tchórzami, boicie się zwykłej debaty

Odnosił się do tego, że w czasie gdy marszałek przeprowadzał głosowanie posłowie opozycji domagali się głosu wołając, że chcą zgłosić wnioski formalne.źródło: PAP autor zdjęcia: Jacek Turczyk

Jest mi wstyd za was, Polacy będą się wstydzić za takiego marszałka; jesteście tchórzami, boicie się zwykłej debaty - mówił we wtorek w Sejmie szef klubu PO Sławomir Neumann po tym, gdy przegłosowano wprowadzenie do porządku obrad projektu ws Sądu Najwyższego.