Siły izraelskie zabiły Palestyńczyka, który chciał do nich strzelać podczas aresztowania

Palestyńczyk został zastrzelony w niedzielę rano, gdy chciał otworzyć ogień do żołnierzy i policjantów izraelskich, którzy przyszli go aresztować we wsi Nabi Saleh na Zachodnim Brzegu Jordanu - poinformowała izraelska armia.