Zbigniew Ziobro w sobotę w TVP Info był pytany m.in. o atak na dziennikarza tej stacji podczas ostatniej miesięcznicy smoleńskiej.

"To jest bardzo smutne. Tutaj wychodzi prawdziwe oblicze tych, którzy dzisiaj mają pełne usta frazesów o demokracji, wolności, o tolerancji, bo widać z ich słów, ale też z ich zachowań, czasami wręcz agresji bezpośredniej, że tolerancja, wolność to są tylko i wyłącznie puste słowa, które nie leżą gdzieś głęboko w ich sercu, tylko są instrumentalnie wykorzystywane do gry politycznej" - powiedział minister Ziobro.

"Ataki na media, na dziennikarzy, jeżeli z czymś się kojarzą, to z minioną epoką. Mogę powiedzieć, jako Prokurator Generalny, że będę domagał się stanowczej reakcji prokuratury i organów podległych mi wobec wszystkich sytuacji nadużycia ataków na media" - zaznaczył.

Jak podkreślił, dotyczy to nie tylko mediów publicznych, ale też wszystkich innych. "Dziennikarze nie mogą bać się wykonywać swoich obowiązków, bo to jest właśnie zamach na demokracje, na fundamenty demokracji" - podkreślił minister.

Zapewnił też, że "każdy przypadek ataku na dziennikarzy - czy to będzie stacja publiczna, czy prywatna, czy TVN, czy TVP, czy jakakolwiek gazeta - będzie przedmiotem intensywnego śledztwa". Podkreślił jednocześnie, że będzie się domagał bardzo stanowczych działań.