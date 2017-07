Reprezentujący grupę opiekunów osób niepełnosprawnych adwokat Sławomir Waliduda poinformował PAP, że wniosek został złożony w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia.

Sprawa ma związek ze znowelizowaną ustawą o świadczeniach rodzinnych. Pozbawiła ona część opiekunów osób niepełnosprawnych prawa do świadczeń pielęgnacyjnych. Prawo do niego (obecnie wynoszącego 1300 zł) utracili opiekunowie osób, u których niepełnosprawność pojawiła się po osiągnięciu dorosłości. Ustawa wprowadziła do systemu nowe rozwiązanie - specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł - dla osób zajmujących się dorosłymi podopiecznymi. Prawo do tego nowego zasiłku uzależniono jednak od kryterium dochodowego. Część przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.

"To jest propozycja dla Skarbu Państwa zawarcia sensownego porozumienia. Ta procedura odbywa się przed sądem. Składamy wniosek, przedstawiamy swoje racje, argumenty. Jest to przesyłane do drugiej strony, która może się wypowiedzieć co do kwestii zawartych we wniosku i zająć stanowisko, może też tego nie robić" - wyjaśniał PAP mecenas, reprezentujący grupę opiekunów osób niepełnosprawnych.

Adwokat zaznaczył, że liczy na wolę porozumienia w tej sprawie po stronie Skarbu Państwa. "Wniosek został złożony w imieniu kilkudziesięciu osób, ale nie ukrywam, że jest to papierek lakmusowy, który ma za zadanie sprawdzenie, jakie jest stanowisko drugiej strony: czy jest wola i chęć załatwienia tej sprawy" - mówił Waliduda.

Zapowiedział, że jeśli będzie taka potrzeba gotów jest wziąć udział w przygotowaniu rozwiązań systemowych ws. wypłat świadczeń pielęgnacyjnych opiekunów osób niepełnosprawnych.

Z przepisów prawa wynika, że w sytuacji gdy na tym etapie nie dochodzi do ugody między stronami, można wytoczyć powództwo cywilne, które sąd bada w zwyczajnym trybie.

Małgorzata Lipińska ze Stowarzyszenia Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" poinformowała PAP, że sąd (I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście) ma się zająć wnioskiem 10 sierpnia. Zaznaczyła, że opiekuni zainteresowani przystąpieniem do pozwu zbiorowego mogą się z nią jeszcze kontaktować.

Część przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych zakwestionował TK. Przepisy te zaskarżyli do Trybunału w 2013 r. posłowie PiS. Trybunał stwierdził, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją. Przyznał jednak, że można odmiennie traktować opiekunów dzieci i opiekunów dorosłych.

Według Trybunału ustawodawca powinien podjąć działania zmierzające do przywrócenia równego traktowania wszystkich opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, zastrzegł jednak, że należy przy tym brać pod uwagę możliwości finansów państwa.