Jak poinformował w piątek PAP Krzysztof Zaporowski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podejrzany o nielegalne posiadanie substancji służących do wytwarzania materiałów wybuchowych to 46-letni mieszkaniec Wrocławia.

W piwnicy jego mieszkania znaleziono ok. 200 pojemników z różnymi substancjami chemicznymi oraz ok. 20 kg prochu. "Znajdował się tam też warsztat, gdzie - jak podejrzewają specjaliści - mężczyzna mógł wytwarzać nielegalnie amunicję" - powiedział Zaporowski.

Wrocławska prokuratura postawiła 46-latkowi zarzuty z ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych. Grozi mu kara do 2 lat więzienia.(PAP)