Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Płocku (Mazowieckie) Jakubiak przypomniał o działającej już stronie internetowej samorzadyzkukizem.pl, gdzie mogą rejestrować się chętni z całego kraju, chcący startować w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Pytany o kandydata ruchu Kukiz’15 na prezydenta Warszawy, Jakubiak oświadczył: „Oczywiście, że Kukiz’15 wystawi swojego kandydata, ale o tym kandydacie nie chciałbym rozmawiać, dlatego, że przedwczesne mówienie może skierować na niego taki strumień wyborczy, przedwczesny po prostu”. Przyznał jednocześnie nie we wszystkich miastach wojewódzkich ruch Kukiz'15 będzie wystawiać kandydatów na prezydentów.

O inicjatywie samorzadyzkukizem.pl Jakubiak, który jest posłem Kukiz'15 z okręgu płocko-ciechanowskiego, powiedział, iż jest to „otwarcie drzwi dla nowego pokolenia, dla ludzi nieuwikłanych w dotychczasową partyjność”. Odnosząc się do przykładu Płocka, podkreślił, że to jego mieszkańcy „muszą wygenerować sobie lidera, którego wystawią na stanowisko prezydenta” miasta „i będą o niego walczyli”.

„Najwyższy czas oddać miasta, gminy społeczeństwu. I to społeczeństwo powinno decydować o tym, w którym kierunku miasto ma się rozwijać, a nie partie polityczne” – przekonywał poseł Kukiz'15. Jak dodał, dotychczas poprzez witrynę internetową wpłynęło już kilka tysięcy zgłoszeń.

Jakubiak stwierdził, iż obecna popularność Kukiz’15 daje możliwość wprowadzenia do samorządów poszczególnych szczebli przedstawicieli społecznych, którzy nie mają żadnych układów, konotacji, dla których miejsce pochodzenia jest bardzo istotnym elementem życia, społecznego, rodzinnego, czy zawodowego”.

„Budowanie obywatelskości na układach partyjnych nigdy do niczego dobrego nie doprowadziło. Tylko i wyłącznie bezinteresowność, serce dla własnego miasta może powodować, że to miasto, czy też region, rozwijać się będzie bez żadnych przeszkód” – podkreślił poseł Kukiz’15.

Przypomniał jednocześnie, iż ideą Kukiz’15 jest działalność oddolna. „Państwo obywatelskie musi polegać na tym, że to państwo musi się obudzić, obywatele muszą się obudzić, nie siedzieć przed telewizorami, tylko wziąć czynny udział w odpowiedzialności za własne miejsca zamieszkania” – dodał Jakubiak.

Dopytywany o ewentualne lokalne koalicje wyborcze Kukiz’15 w przyszłorocznych wyborach samorządowych, Jakubiak, odparł: „oczywiście, że będą”.

„Nie mamy wyłączności na mądrość. Są stowarzyszenia, fundacje, które chcą iść do wyborów, ale do tej pory nie miały takiego ogólnokrajowego poparcia, czyli sztandaru. Teraz z tym sztandarem z całą pewnością wejdą. Tak się dzieje w Ciechanowie, w Żyrardowie, w miastach, w których Kukiz’15 wprowadzi pod swoimi sztandarami sporo radnych. Oby jak najwięcej, bo z doświadczenia sejmowego wynika, że liczba rąk do podniesienia jest bardzo istotna w demokracji” – powiedział Jakubiak.