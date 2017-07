CBOS: 38 proc. zwolenników rządu, 31 proc. - przeciwników

Zwolennicy rządu to 38 proc. respondentów, przeciwnicy to 31 proc. - wynika z najnowszego, lipcowego sondażu CBOS. Obojętni wobec obecnego gabinetu to 28 proc. Zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło wyraziło 45 proc. ankietowanych, niezadowolenie - 39 proc.