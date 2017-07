Jak poinformował PAP prokurator okręgowy w Olsztynie Cezary Fiertek, podejrzanego zatrzymano we wtorek w ramach śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, która miała na celu wyłudzanie podatku od towarów i usług przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. "karuzeli VAT-owskiej" i "znikającego handlowca" w obrocie paliwami.

Ustalono, że grupa działała między kwietniem 2013 r. a październikiem 2014 r. w Olsztynie, Warszawie i innych miejscach. Śledztwo w tej sprawie prowadzi - pod nadzorem prokuratury - olsztyńska delegatura ABW.

Według śledczych, zatrzymanemu we wtorek Jarosławowi K. przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzeniu podatku VAT w kwocie przekraczającej 9 mln zł.

"Nadmienić należy, iż w trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez podejrzanego zabezpieczono środki majątkowe w kwocie 13 mln zł w gotówce oraz dwa pojazdy o wartości około 1 mln zł" - podała prokuratura.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, zatrzymany to właściciel sieci stacji paliw, który współdziałał z zorganizowaną grupą przestępczą rozbitą wcześniej przez ABW.

Członkowie grupy mieli na celu wyłudzenia podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami, pranie pieniędzy oraz popełnianie przestępstw karno–skarbowych.

"Jarosław K. świadomie nabywał po zaniżonej cenie dla sieci swoich stacji paliwo, pochodzące z procederu przestępczego. Jednocześnie przyjmował korzyści finansowe uzależnione od ilości nabytego towaru" - wyjaśnił.

Według rzecznika, efektem działalności Jarosława K. było sprowadzanie do Polski większych ilości paliwa od litewskich i estońskich podmiotów. Generowało to znaczne uszczuplenia w podatku VAT. Skarb Państwa stracił przez to ponad 23 mln zł.

Żaryn poinformował również, że w prowadzonym przez delegaturę ABW w Olsztynie śledztwie postawiono dotychczas zarzuty już sześciu osobom. Zatrzymane zostały osoby kierujące grupą przestępczą i jej członkowie, a także współpracujący z nią biznesmen.

Na przełomie marca i kwietnia br. ABW zatrzymała dwóch organizatorów rozbitej grupy przestępczej oraz dwóch jej członków. W maju, na terenie Piaseczna zatrzymano w tej sprawie kolejnego członka grupy, zajmującego się rekrutowaniem i obsługą logistyczną tzw. słupów.

Zatrzymany we wtorek Jarosław K. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Śledczy skierowali w środę do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W ocenie olsztyńskiej prokuratury, z uwagi na zebrany materiał dowodowy przewidywane są kolejne zatrzymania w tej sprawie.(PAP)