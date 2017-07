Eidhagen wyjaśnił na konferencji prasowej, że loty do francuskiego Bordeaux będą wykonywane od 25 marca 2018 r.

Zapowiedział ponadto zwiększenie częstotliwości lotów na kilku trasach, łącznie będzie to 19 lotów tygodniowo. Wizz Air częściej, bo 10 razy będzie latać do Rzymu (obecnie 6 razy), do Tel Awiwu siedem (obecnie trzy), do Kijowa pięć (obecnie trzy), Oslo siedem (obecnie pięć), Reykjaviku pięć (obecnie trzy), do Lyonu trzy (obecnie dwa), Malmo pięć (obecnie cztery) i do Billund trzy (obecnie dwa).

Przedstawiciel linii poinformował też, że do warszawskiej floty przewoźnika dołączy ósmy samolot - airbus A321, który na pokład może zabrać 230 pasażerów.

Eidhagen pytany przez dziennikarzy, czy linia chce uruchomić w Polsce loty krajowe, powiedział, że na razie nie jest to planowane. Linia obsługuje część krajowych lotów w Rumunii i w Bułgarii.

Wizz Air operuje na ośmiu lotniskach w Polsce, ma sześć baz i dysponuje 23 samolotami. Linia wozi pasażerów na 151 trasach do 28 państw; z Warszawy obsługuje 50 tras do 25 krajów. Od 2004 roku przewoźnik przewiózł ponad 50 mln pasażerów z Polski; z Lotniska Chopina 14 mln.

Linia lotnicza poinformowała na konferencji, że w 2016 roku przewiozła blisko 24 mln pasażerów. Przewoźnik obsługuje 500 tras do 42 krajów. Flota Wizz Air składa się z 64 airbusów A320 i 19 airbusów A321. Firma zatrudnia ponad 3,3 tys. osób. (PAP)