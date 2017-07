Często słyszę zarzuty, że jak to jest, że zwykły, szeregowy poseł trzęsie całym państwem. To jest dokładnie dowód na to, że trwamy cały czas w systemie ustrojowym postkomunistycznym - powiedział Paweł Kukiz. - W czasach PZPR pierwszy sekretarz nie był premierem. On był po prostu pierwszym sekretarzem, siedział sobie, a reszta robiła, co on chciał - dodał lider Kukiz'15.