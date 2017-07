"Sądzę, że on (program Mieszkanie plus - PAP) za dwa, trzy, cztery lata (...) doprowadzi do tego, że będziemy budowali w Polsce o kilkadziesiąt, a może nawet ponad 100 tys. mieszkań rocznie więcej niż do tej pory, a to naprawdę zmieni relacje gospodarcze i społeczne" - powiedział Morawiecki.

"Z mozołem budujemy nowy rynek. Po 27 - 28 latach łatwo jest powiedzieć, oczywiście, że potrzeba więcej mieszkań, ale trudniej jest przełamać pewien paradygmat i jeszcze zaprosić do współpracy tych, którzy budowali rynek wcześniej, czyli i deweloperów i samorządowców, ale też z udziałem administracji państwowej, bo tak widzimy ten wielki program Mieszkanie plus" - dodał.

Według wicepremiera program Mieszkanie plus to kluczowy projekt dla rozwoju Polski.

"Dzisiaj Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego przystępują do montażu finansowo - kredytowego, ale z udziałem samorządów przy realizacji tego kluczowego projektu dla wzrostu gospodarczego w Polsce" - powiedział Morawiecki.

"Dla rządu, dla naszego obozu politycznego, ale myślę że dla wszystkich ludzi dobrej woli jest to projekt absolutnie priorytetowy. Projekt, dzięki któremu możemy doprowadzić do zmiany relacji społecznych w ogóle w Polsce" - dodał.