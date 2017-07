W sobotę w Przysusze na Mazowszu odbyła się druga część kongresu PiS, a także konwencja Zjednoczonej Prawicy, podczas której wystąpili prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier Mateusz Morawiecki, lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, szef Polski Razem wicepremier Jarosław Gowin. Głosu nie zabrała premier Beata Szydło.

W poniedziałek dziennikarze pytali w Sejmie Witek o czym świadczy brak wystąpienia premier, podczas gdy długie wystąpienie miał m.in. wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki; dopytywali, czy nie pokazuje to słabej pozycji Szydło w PiS.

"Premier komunikuje się każdego dnia i z wyborcami i z nami, więc nie rozumiem tych głosów - czy to za mało?" - odpowiedziała Witek.

Podkreśliła, że sobotni kongres był poświęcony gospodarce. "Pani premier wyraźnie powiedziała, że tamten rok był rokiem rodziny, ten rok jest rokiem gospodarki, a za sprawy gospodarcze jak państwo wiecie, odpowiada wicepremier Morawiecki. To był kongres partyjny, więc rzeczą zupełnie naturalną było, że właśnie on w sprawach gospodarczych zabrał głos" - oceniła Witek.

Dopytywana, czy wydaje się jej naturalnym, że to prezes PiS poinformował, że w listopadzie może nastąpić weryfikacja ministrów w rządzie, a nie premier, Witek powiedziała: "Pamiętajmy, że pan prezes Kaczyński jest szefem partii, która przejęła władzę i tworzy rząd. Każdy z nas, każdy z ministrów jest poddawany ocenie. Oczywiście, że takiej oceny dokonuje się każdego dnia, takiej oceny dokonuje także prezes PiS, w końcu jesteśmy z tej samej ekipy".

Na uwagę, że dotąd politycy PiS wskazywali, że takiej oceny dokonuje premier, Witek odparła: "Oczywiście, że tak, ale prezes (Kaczyński) dokonuje oceny całościowej, bo przecież bierzemy odpowiedzialność za sprawy Polski i Polaków. To jest bardzo istotne".

Witek spytano też, którego z polityków - Kaczyńskiego czy Szydło - uważa za ważniejszego.

"To jest niewłaściwe pytanie. Pani premier kieruje rządem, pan prezes jest szefem największej partii, która dziś w Polsce rządzi. I co ważniejsze chyba - jedynej partii od kiedy pamiętam, która wywiązuje się ze swoich obietnic wobec wyborców. Więc ten kongres sobotni był podsumowaniem tego, co dotychczas zrobiliśmy, pokazaniem także niedociągnięć, niedoskonałości, ale także nakreśleniem tego, co na przyszłość: stawiamy na gospodarkę, pani premier Beata Szydło wyraźnie o tym wielokrotnie mówiła" - powiedziała minister.