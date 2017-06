Podczas piątkowego briefingu Bochenek był pytany przez dziennikarzy o sprawę Warszawy, która chce przyjąć rodziny uchodźców z Syrii.

W programie „Fakty po Faktach” w TVN24 Hanna Gronkiewicz-Waltz przyznała, że cały czas pomaga uchodźcom z Donbasu czy Kazachstanu. Wyznała także, że planuje zacząć przyjmować uchodźców do Warszawy; jak sama powiedziała, dogadała się już w tej sprawie z Angelą Merkel.

"Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna przede wszystkim zająć się sprawami, które należą do jej kompetencji. Jeśli chodzi o politykę migracyjną, politykę azylową, to prowadzi ją rząd. Tutaj samorząd nie ma żadnych kompetencji" - oświadczył Bochenek.

Jego zdaniem jeżeli Gronkiewicz-Waltz chce pomagać i włączać się w różne akcje charytatywne, humanitarne, które rząd realizuje, to powinna "przyłączyć się do tego typu inicjatyw chociażby za pośrednictwem różnorodnych organizacji społecznych".

Bochenek dopytywany przez dziennikarzy, czy jeśli Warszawa wystosuje zaproszenie do rodzin uchodźców, to rząd będzie blokował takie inicjatywy stwierdził, że "rząd odpowiada za bezpieczeństwo Polaków i to rząd prowadzi politykę azylową". "Warszawa tego zrobić nie może ponieważ to nie wynika z ustawy, samorząd nie ma takich kompetencji" - podkreślił.