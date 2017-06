PiS: Nie chcemy przeniesienia muzułmańskich imigrantów do Pomorza Zachodniego

Nie chcemy przeniesienia muzułmańskich imigrantów do Pomorza Zachodniego – oświadczyli posłowie PiS odnosząc się do wystąpienie marszałka woj. zachodniopomorskiego w gmachu PE. Zaapelował on o współpracę samorządu, kościoła i organizacji pozarządowych przy organizacji pomocy humanitarnej.