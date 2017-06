Jak podała w komunikacie prasowym Jasna Góra, do sanktuarium przybyła premier Beata Szydło z małżonkiem Edwardem oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Obecni byli też szef MSWiA Mariusz Błaszczak, a także ministrowie: rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska; środowiska Jan Szyszko; edukacji Anna Zalewska oraz sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Była też szefowa kancelarii premiera Beata Kempa, szef gabinetu politycznego premier Elżbieta Witek oraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałkowie Sejmu: Joachim Brudziński i Ryszard Terlecki, a także posłowie PiS na czele z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

"Zawsze chciałem być księdzem. Po zakończonej edukacji w liceum wstąpiłem do Seminarium Krakowskiego" – powiedział w wywiadzie dla jasnogórskich mediów ks. Tymoteusz Szydło. "Wizyta na Jasnej Górze jest dla mnie ważna, ponieważ sam pochodzę z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Jest to duchowe serce narodu, miejsce, skąd nasz katolicyzm, nasza wiara bierze swoją siłę. Sam potrzebuję tego wzmocnienia, dlatego też tu jestem" - zaznaczył.

W nawiązaniu do słów umieszczonych na obrazku prymicyjnym "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" (z Listu do Galatów) ks. Szydło powiedział: „Myślę, że we współczesnych czasach szczególnie ważne dla kapłanów, dla księdza, jest ta służba wolności, zwłaszcza wolności sumienia człowieka, jego wolności od grzechu. I to właśnie się dzieje poprzez sakramenty, które sprawujemy, ale w których Chrystus działa, nie my”.

„To jest wpisane w powołanie każdego Polaka, żeby się modlić za swoją Ojczyznę, czy w ogóle każdego obywatela danego kraju, żeby się modlić za swoją Ojczyznę. Staram się nie robić z tego nic szczególnego i pracować jak każdy inny ksiądz” – podkreślił.

Mszę św. koncelebrował m.in. dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk. Przed mszą św. gości powitali: metropolita częstochowski abp Wacław Depo, generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski i przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra.