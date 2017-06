Rekonstrukcja rządu wymagałaby uzgodnień z koalicjantami, a do takich rozmów nie doszło - powiedział w poniedziałek w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" lider Polski Razem wicepremier Jarosław Gowin. Dodał, że jeśli dojdzie do zmian to będą "niewielkie" i na "pewno nie dotkną premier Szydło".