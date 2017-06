Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odwiedzi Polskę na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. W Warszawie będzie przebywał od 5 lipca wieczorem do 6 lipca. Prezydent podczas wizyty w naszym kraju weźmie również udział jako gość honorowy w szczycie inicjatywy Trójmorza, podczas którego przeprowadzi rozmowy z przywódcami państw regionu.

Szymański był pytany w TVN24 czy dojdzie do spotkania prezydenta Trumpa z premier Beatą Szydło. "To jest możliwe. ale wydaje mi się, że nie ma takich planów, ponieważ to byłoby coś nadzwyczajnego, a nadzwyczajnych gestów tutaj już więcej chyba nie potrzebujemy" - odparł wiceminister.

Podkreślił, że prezydent USA spotka się z ministrami polskiego rządu "ponieważ ta wizyta nie ma charakteru celebracyjnego". "Ma wytyczyć kierunki współpracy politycznej przede wszystkim w obszarze bezpieczeństwa, ale też energii, współpracy handlowej" - dodał.

Szymański zaznaczył, że wizyta będzie dotyczyła "ważnych wątków" współpracy polsko-amerykańskiej oraz europejsko-amerykańskiej. "W związku z tym, będzie zapewne gęsta pod względem tematyki" - ocenił wiceszef MSZ.

Jak dodał, szczegóły wizyty Trumpa zostaną przedstawione, kiedy "będą dopięte ze stroną amerykańską".