Szefowa rządu poinformowała na konferencji prasowej, że zakończyła się pierwsza część posiedzenia, związana z bezpieczeństwem UE w zakresie wewnętrznym i zewnętrznym.

"Przedstawiłam stanowisko Polski, które bardzo mocno wspiera konkluzje zaproponowane w tej części obecnego szczytu Rady Europejskiej" - podkreśliła Szydło. "W naszym przekonaniu Europa powinna robić więcej dla swojego bezpieczeństwa, tak właśnie w zakresie zewnętrznym i wewnętrznym, zagrożonym przez terroryzm" - dodała.

"Są różne propozycje. My stoimy na stanowisku, że przede wszystkim nadszedł czas na to, żeby walka z terroryzmem była skuteczna i dobrze, że ten temat wybrzmiał dzisiaj na naszym posiedzeniu" - wskazała premier. W jej ocenie, przyjęte konkluzje pokazują, że "tego typu myślenie zaczyna przeważać w UE".

"Polska jest gotowa do wzmacniania europejskiej polityki obronnej oraz do przystąpienia do wzmocnionej współpracy strukturalnej" - oświadczyła Beata Szydło.

Premier wskazywała, że kluczowym oczekiwaniem Polski jest "spójność działań UE z NATO, naszymi zobowiązaniami w ramach tej organizacji oraz naszymi krajowymi planami obronnymi". Relacjonowała, że na wniosek Polski zostały sformułowane ścisłe zapisy ws. NATO, odnoszące się także do Deklaracji Warszawskiej.

"Będziemy zabiegali, aby polityka unijna odpowiadała na wyzwania dla bezpieczeństwa płynące tak z południa, jak i ze wschodu" - zapowiedziała Szydło. "Unijna polityka bezpieczeństwa musi być oparta o równowagę strategiczną" - dodała premier.

Jak podkreśliła, konkluzje we "właściwy sposób odnoszą się do celów europejskiego funduszu obronnego". "Chcemy by był on w pełni dostępny dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, dlatego zabiegaliśmy o odnotowanie tam firm o średniej kapitalizacji, takich jak PGZ, a także firm mniejszych i średnich" - dodała szefowa rządu.