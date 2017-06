"Spotkanie z prezydentem Francji zostało uzgodnione kilka dni temu. Miało się odbyć w czwartek, ale ze względu na kryzys rządowy w Paryżu zostało przeniesione" - powiedział pragnący zachować anonimowość dyplomata jednego z krajów unijnych.

Spotkanie nie ma być długie. Wśród tematów rozmów wymieniane są kwestie związane z Brexitem czy pomysłami prezydenta Francji w sprawie funkcjonowania UE. Koncepcje, jakie Macron przedstawiał w kampanii przed wyborami prezydenckimi, nie były do końca zbieżne z wizją funkcjonowania wspólnoty, jaką ma wyszehradzka czwórka. Rozbieżność dotyczy np. pomysłu utworzenia osobnego budżetu dla strefy euro.

Macron mocno stawia też na walkę z tzw. dumpingiem socjalnym, o który oskarżane są kraje naszego regionu. Nie wiadomo jednak, czy temat ten będzie poruszany. "Sądzę, że będzie to raczej taka rozmowa generalna - co dalej. Nie sadzę, żeby była to rozmowa dość szczegółowa" - oceniło źródło.

W Warszawie premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej spotkali się w poniedziałek z szefami rządów krajów Beneluksu. Tematami były przyszłość UE, Brexit, rynek wewnętrzny, polityka obronna, relacje z Rosją oraz polityka migracyjna.

Czwartkowo-piątkowy szczyt UE ma podjąć polityczną decyzję ws. uruchomienia wzmocnionej współpracy w dziedzinie obronności, dać zielone światło dla sankcji wobec Rosji, a także ustalić procedury ws. przeniesienia z Londynu dwóch unijnych agencji.