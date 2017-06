Jak ocenił w przededniu rozpoczęcia szczytu UE Szymański, kluczowe elementy dyskusji szefów rządów w Brukseli dotyczyć będą polityki migracyjnej na Morzu Śródziemnym oraz planów UE w zakresie bezpieczeństwa i polityki obronnej.

Zaznaczył, że nie widać szans na postęp w sprawie polityki azylowej UE, w odniesieniu do której "stanowiska państw członkowskich są całkowicie rozbieżne". Szczyt może - zdaniem wiceministra - tylko "zaapelować o dalsze prace nad tym zagadnieniem, a biorąc pod uwagę, że prace trwają już prawie rok, to jest trochę mało".

Jak podkreślił, Polska jest gotowa na rozwiązanie kompromisowe w tej sprawie, ale musi ono spełnić "brzegowe oczekiwania". "Tym oczekiwaniem jest wyłączenie mechanizmów ponadnarodowego zarządzania ruchem uchodźczym" - doprecyzował polityk.

Według Szymańskiego, w celu wypracowania kompromisu potrzebna jest "bardziej elastyczna postawa KE" jeśli chodzi o "kluczowe elementy sporu, czyli mechanizm obowiązkowej relokacji czy ponadnarodowego zarządzania ruchem uchodźczym, w dodatku wsparty mechanizmami, które robią wrażenie kar, co wyjątkowo irytuje sądzę, że nie tylko Polskę". "To są propozycje, które niczego nie rozwiązują, natomiast wprowadzają bardzo poważne napięcie polityczne; jeżeli chcemy z niego wyjść, jeżeli chcemy znaleźć jego rozwiązanie, to musimy dokonać korekty tych projektów, które cały czas są na stole i które uniemożliwiają tak naprawdę jakikolwiek postęp w zakresie reformy systemu azylowego" - dodał.

Wiceszef MSZ zaznaczył jednocześnie, że w innych kwestiach związanych z migracją UE "od dłuższego czasu, przy walnym polskim poparciu, robi dość dużo". Wskazał w tym kontekście na "praktyczne wyzerowanie", dzięki porozumieniu z Turcją, niekontrolowanej migracji na szlaku wschodniośródziemnomorskim. "Dzisiaj wyzwaniem jest szlak środkowośródziemnomorski, ten który wiedzie z Libii do wybrzeży Włoch, i tu również UE ma do odegrania swoją ważną rolę i tu również Polska jest nastawiona pozytywnie, konstruktywnie, popierająco do tych wszystkich inicjatyw, które są planowane" - powiedział.