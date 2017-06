Szymański: Polska gotowa zacieśniać współpracę UE w polityce obronnej

Polska jest gotowa do przyłączenia się do najbardziej ambitnych planów UE ws. polityki obronnej - zadeklarował we wtorek minister ds. europejskich Konrad Szymański, zastrzegając jednak, że aby tak się stało, spełnione muszą być określone warunki.