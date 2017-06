Według przewoźnika podróżni będą mogli również liczyć na atrakcyjne ceny biletów i dodatkowe wsparcie informacyjne.

Średnio na dobę, we wszystkich składach PKP Intercity, będzie dostępnych około 130 tys. miejsc siedzących. W trasy wyruszą pociągi m.in. nad morze - do Kołobrzegu, Świnoujścia, Łeby, Ustki, Trójmiasta czy na Hel oraz na Warmię i Mazury - do Olsztyna, Działdowa i Iławy. Nowością w tym roku będzie możliwość podróży do Giżycka. W wakacyjne weekendy na trasie Łódź – Giżycko pojedzie pociąg TLK Niegocin.

Z kolei wybierając się zagranicę, pasażerowie będą mogli dojechać m.in. na Ukrainę, Węgry, Słowację do Czech, Austrii, Niemiec czy Rosji.

PKP Intercity przypomina, że na podróżujących z dziećmi czekają specjalne oferty. Pasażerowie, którzy kupią Bilet Rodzinny mogą liczyć na 30 proc. rabatu. Z dodatkowych ulg skorzystają posiadacze Karty Dużej Rodziny. Oprócz ustawowych 37 proc. otrzymają również 30 proc. upustu na zakupione bilety. Natomiast w ramach oferty Bilet dla Seniora 30 proc. zniżkę otrzymają osoby, które ukończyły 60. rok życia.

Podczas wakacji podróżni będą mogli skorzystać z pomocy informatorów mobilnych, którzy będą dyżurować na 11 największych dworcach kolejowych w kraju w terminach: 23-26 czerwca, 11, 15, 30, 31 sierpnia oraz 1-4 września.