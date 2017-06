Łapiński w programie "Kawa na Ławę" w TVN24 został zapytany o miejsce publicznego wystąpienia Donalda Trumpa podczas wizyty w Polsce. "Ja mówię tylko o rzeczach, które są potwierdzone. Trwają ostatnie ustalenia ze stroną amerykańską" - powiedział.

Dopytywany, czy będzie to plac Piłsudskiego czy plac Krasińskich, odpowiedział, że "pojawiają się czasami dwie czy trzy lokalizacje pewnych wydarzeń". "Na pewno to będzie w godnym miejscu, też pewnie historycznym" - podkreślił. Jak dodał, nie będzie to raczej plac Zamkowy. Przemówienie na placu Zamkowym wygłosił w 2014 roku podczas wizyty w Polsce prezydent USA Barack Obama; wcześniej w tym miejscu przemawiał w 1997 roku prezydent Bill Clinton.

Donald Trump odwiedzi Polskę 6 lipca na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Planowane jest jego osobiste spotkanie z polskim prezydentem, wystąpienie publiczne dla mieszkańców Polski oraz rozmowy z przywódcami inicjatywy Trójmorza. (PAP)