Odnosząc się na antenie Radia Wnet do programu wizyty Trumpa, Szczerski stwierdził, że najważniejsze trzy jego punkty są już znane.

"Punktem numer jeden jest rozmowa dwustronna Trump-Duda, bo to jest wizyta na zaproszenie pana prezydenta Dudy, więc na pewno to jest punkt najważniejszy z punktu widzenia polskiego, to są rozmowy dwustronne polsko-amerykańskie, dwóch prezydentów" - podkreślił minister.

Jak mówił, drugim punktem, który jest już znany, jest uczestnictwo prezydenta USA jako gościa honorowego w szczycie Trójmorza. Trzecim punktem będzie publiczne wystąpienie prezydenta USA z przesłaniem do Polaków i innych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Polityk potwierdził także, że pewne jest, że wizyta odbędzie się 6 lipca - powiedział.

Szczerski zaznaczył, że pozostałe szczegóły wizyty Donalda Trumpa są wciąż ustalane. "Jak wiemy, to jest wizyta zarówno w Warszawie, jak i później na szczycie G20 w Hamburgu, więc to jest też kwestia obowiązków prezydenta Trumpa na tym szczycie. Od tego też zależy długość pobytu w Warszawie, a od długości pobytu w Warszawie zależy też program tej wizyty. To wszystko jest jeszcze w trakcie ustalania, pracujemy teraz bardzo intensywnie z administracją prezydenta Trumpa" – powiedział szef gabinetu prezydenta.

Ocenił jednocześnie, że przygotowanie wizyty - m.in. pod względem bezpieczeństwa - jest dużym wyzwaniem ze względu na to, że czasu na to, że decyzja o odbyciu wizyty zapadła w Białym Domu "stosunkowo późno, jak na tego typu wizyty, czyli na miesiąc przed samym spotkaniem". "Ale polskie służby pokazały swój profesjonalizm i podczas szczytu NATO, i podczas Światowych Dni Młodzieży, i liczymy na to, że także w tym przypadku ten profesjonalizm będzie pokazany" - mówił Szczerski.