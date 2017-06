Szef gabinetu politycznego prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział we wtorek PAP, że rozmowa obu polityków dotyczyła m.in. - jak to ujął - "trudnej sytuacji" na Ukrainie. We wtorek z wizytą w Zagrzebiu przebywa również premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman.

Według Szczerskiego Ukraina jest obecnie w trudnej sytuacji, co rzutuje na bezpieczeństwo całego regionu. "Jednym z naturalnych zadań polityków z naszego regionu jest wspieranie procesu pokojowego na Ukrainie i bezpieczeństwa w regionie" – podkreślił prezydencki minister.

Polski prezydent rozmawiał również z premierem Chorwacji na temat przyszłości Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwa Europy związanego m.in. z kwestią zagrożeń terrorystycznych. Spotkanie dotyczyło także inicjatywy Trójmorza, w tym współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego – poinformował Szczerski.

Trójmorze to inicjatywa obejmująca współpracę krajów Europy Środkowo-Wschodniej w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki. W inicjatywę zaangażowane są cztery państwa Grupy Wyszehradzkiej - Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, trzy państwa bałtyckie - Litwa, Łotwa i Estonia, a także Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia oraz Austria.

Wcześniej prezydent Duda na konferencji prasowej z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović poinformował, że w lipcu w Warszawie odbędzie się szczyt państw Trójmorza. Dodał, że według wszelkich zapowiedzi Białego Domu jego gościem będzie prezydent USA Donald Trump.

Prezydent Duda spotkał się we wtorek również z przewodniczącym chorwackiego parlamentu Gordanem Jandrokoviciem. Złożył także wieniec pod pomnikiem ofiar wojen w Chorwacji na cmentarzu Mirogoj.

W środę Duda weźmie udział w polsko-chorwackim Forum Biznesowym oraz spotka się z Polonią.