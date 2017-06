Jak poinformowała Straż Przybrzeżna jej statki oraz jednostki unijnej misji Eunavformed i organizacji pozarządowych zabrały na swoje pokłady migrantów z 8 pontonów i 3 łodzi.

W sobotę przeprowadzono 12 operacji niesienia pomocy ludziom na dryfujących łodziach. W ich rezultacie uratowano około 1650 migrantów.

Wszyscy zabrani z morza migranci zostaną przewiezieni do włoskich portów, głównie na Sycylii.

Agencja prasowa Ansa podała, że libijska Straż Przybrzeżna, która we współpracy z Włochami przystąpiła do zwalczania procederu przemytu migrantów, zatrzymała na morzu, a następnie odesłała do portów w tym kraju 438 osób, które odpływały na kilku łodziach w kierunku włoskich wybrzeży. Najwięcej było wśród nich Nigeryjczyków a także obywateli Bangladeszu. Było też czworo Syryjczyków.