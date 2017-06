Depardon został aresztowany 8 maja w zamieszkanej w większości przez Kurdów prowincji Batman na południowym wschodzie kraju, gdzie pracował nad reportażem dla magazynu "National Geographic". Następnie przeniesiono go do ośrodka dla imigrantów w Gaziantep na południowym wschodzie Turcji.

Organizacja Reporterzy bez Granic poinformowała w piątek na swoim profilu na Twitterze, że Depardon znajduje się na pokładzie samolotu lecącego do Stambułu, a wieczorem dotrze do Paryża.

W ubiegłą sobotę prezydent Francji Emmanuel Macron zwrócił się z prośbą do tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, by ten doprowadził do jak najszybszego powrotu do Francji zatrzymanego reportera.

Sprawę przetrzymywanego w Turcji 36-letniego dziennikarza Macron poruszył już z Erdoganem 25 maja w Brukseli, przed szczytem NATO. Prezydent Turcji obiecał wówczas, że zapozna się z sytuacją.

Mathias Depardon był przetrzymywany mimo wydanego przez władze tureckie 11 maja nakazu wydalenia go z Turcji. Według organizacji Reporterzy bez Granic Depardon w dniach 21-27 maja prowadził strajk głodowy w proteście przeciw przetrzymywaniu go w Turcji.

Od wprowadzenia w Turcji stanu wyjątkowego w lipcu 2016 roku w kraju zamknięto ponad 140 redakcji, anulowano ponad 700 legitymacji prasowych i uwięziono ponad stu dziennikarzy. W rankingu wolności prasy publikowanym przez Reporterów bez Granic Turcja w tym roku uplasowała się na 155. miejscu na 180 krajów.