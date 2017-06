W wydanej w tym roku książce zatytułowanej "Prawdziwa historia Japonii: Japońska duma" Motoya, wymieniony jako autor pod pseudonimem Seiji Fuji twierdzi, że "tak zwana historia o zbrodni w Nankinie" została sfabrykowana, a o napaści i grabieże, do których doszło w grudniu 1937 r., obwinia chińskie oddziały. "Japońska armia ledwie wykryła i uśmierciła żołnierzy w zwykłych ubraniach, którzy porzucili swoje mundury, ukradli odzież cywilom i ukrywali się w strefie dla uciekinierów z bronią i amunicją" - pisze Motoya w jednym z esejów w książce.

Wzbudzająca kontrowersje publikacja znajduje się w każdym pokoju w ponad 400 hotelach sieci Apa. Wydrukowano ją w japońskiej i angielskiej wersji językowej. Na początku roku Chińczycy protestowali przeciwko hotelom Apa, które na krótko zdecydowały się usunąć publikację z placówek goszczących sportowców podczas Zimowych Igrzysk Azjatyckich, które odbywały się w lutym na japońskiej wyspie Hokkaido. Na początku lutego w Tokio przeciwko publikacji Motoyi protestowali Chińczycy mieszkający w Japonii.

W piątek Motoya poinformował, że nie zamierza usuwać książki z hoteli na letnie igrzyska olimpijskie w Tokio w 2020 r. "Czy miałbym usuwać książki podczas igrzysk tylko dlatego, że to tokijskie igrzyska? To naprawdę głupie" - powiedział. Apa ma w Tokio kilkadziesiąt hoteli i buduje kolejne. Eksperci od długiego czasu ostrzegają, że stolica Japonii może mieć poważny problem z miejscami hotelowymi podczas tak dużej międzynarodowej imprezy sportowej. "Czy to coś dziwnego, żeby umieszczać moje książki w moich hotelach? Od początku nie miałem zamiaru ich stamtąd usuwać" - mówił Motoya.

Według Chin japońska armia odpowiada za śmierć ponad 300 tys. osób w Nankinie w okresie od grudnia 1937 do stycznia 1938 r. Strona aliancka szacuje liczbę ofiar na ok. 150 tys.

Rafał Tomański (PAP)