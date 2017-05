Małopolskie: W wyniku nawałnicy strażacy interweniowali ok. 200 razy

Małopolskie: W wyniku nawałnicy strażacy interweniowali ok. 200 razyźródło: ShutterStock

500 strażaków interweniowało ok. 200 razy w wyniku burz, które we wtorek wieczorem przeszły nad Małopolską. Funkcjonariusze wciąż przyjmują zgłoszenia. Do największych szkód doszło na terenie powiatu chrzanowskiego.