"Potencjał obu krajów jest bardzo duży, w związku z tym wymiana handlowa między naszymi krajami jest, delikatnie mówiąc, bardzo skromna jak na możliwości. Istnieje olbrzymie pole do wspólnego działania" - powiedział Duda na wspólnej konferencji z prezydentem Gruzji Giorgim Margwelaszwilim. Jak podkreślił, trzeba w tym kierunku podjąć konkretne działania.

Zdaniem Dudy należy m.in. doprowadzić do powołania wspólnego, polsko-gruzińskiego forum biznesowego. Podkreślił, że poprawienie relacji handlowych między Polską i Gruzją jest możliwe.

"Gruzja też jest doskonałym terenem do tego, żeby się rozwijać, do tego, żeby realizować biznes, jest to też kraj z ogromnym potencjałem, który czeka na potencjalnych inwestorów i który daje bardzo dobre możliwości zarobkowania" - przekonywał prezydent Polski. Jak dodał, Gruzja ma dzisiaj stabilną sytuację polityczną, aspiruje do NATO i Unii Europejskiej.

Duda poinformował, że zaprosił prezydenta Gruzji do Warszawy. Margwelaszwili podziękował za zaproszenie i zadeklarował, że je przyjmie.

Margwelaszwili przekonywał, że Gruzja jest krajem bardzo przyjaznym dla biznesu. Wyraził nadzieję, że polscy przedsiębiorcy dostrzegą możliwości prowadzenia biznesu w jego kraju.