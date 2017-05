"Wiele państw NATO wyraziło zgodę na znaczące zwiększenie wydatków (na obronę - PAP), tak jak powinny. Pieniądze zaczynają napływać - NATO będzie znacznie silniejsze" - napisał Trump, który obecnie przebywa na szczycie grupy G7 w Taorminie na Sycylii.

Na czwartkowym szczycie NATO w Brukseli amerykański przywódca mówił, że członkowie NATO "muszą wreszcie wnosić uczciwy wkład, muszą się wywiązywać z finansowych zobowiązań". Podkreślał, że "23 z 28 krajów członkowskich ciągle nie płacą tego, co powinny na obronę". "To nie fair wobec ludzi i podatników w Stanach Zjednoczonych" - dodał. Apelował również, by wszyscy sojusznicy wypełnili swoje zobowiązania przeznaczania co najmniej 2 proc. PKB na obronność. "Dwa procent PKB to absolutne minimum, by skonfrontować się z dzisiejszymi bardzo realnymi i bardzo gwałtownymi zagrożeniami" – powiedział Trump.

Po czwartkowym spotkaniu minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oświadczył, że wszystkie państwa członkowskie przedstawiały plan realizacji zobowiązania do przeznaczania co najmniej 2 proc. PKB na obronę, czego dotyczyły ustalenia ze szczytów NATO m.in. z Newport i Warszawy.