"Pierwszy raz od dziesiątków lat jest rząd, który wydał wszystkie niezbędne pieniądze na modernizację polskiego wojska, a wy się ośmielacie kłamać, że my nie modernizujemy polskiego wojska" - zwracał się Macierewicz do posłów PO.

"Nigdy panie Siemoniak nie udało się panu wydać tych pieniędzy, które były przeznaczone do modernizację. Nie potrafił pan tego zrobić, dlatego pan miał takie kadry, które były przeniknięte korupcją i nieudolnością. My to zrobiliśmy, my te kontrakty broniące polskiej niepodległości zapewniliśmy" - mówił szef MON zwracając się do b. ministra obrony Tomasza Siemoniaka (PO).

Jak mówił przegląd obronny, który został zrealizowany pokazał, nie tylko jak "wielkie braki były w polskiej armii”, ale - podkreślił Macierewicz - jak wielka korupcja była w polskiej armii.