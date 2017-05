Macierewicz spotkał się z weteranami w siedzibie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej Wojska Polskiego. Po spotkaniu powiedział o przygotowywanej zmianie w ustawie o weteranach. Zapewnił, że projekt pod koniec miesiąca wejdzie pod obrady Rady Ministrów, a do końca roku ustawa powinna zostać uchwalona przez parlament.

Macierewicz przypomniał, że status weterana ma obecnie 16 tys. osób, z których 700 to weterani poszkodowani podczas misji. "Jest to naprawdę duża grupa bardzo ciężko doświadczonych ludzi o wielkim sercu, o wielkiej gotowości służenia nadal ojczyźnie" - mówił.

"Poza tym, że naszym obowiązkiem jest opieka nad nimi, naszym obowiązkiem jest też wsparcie ich, jest naszym obowiązkiem umożliwienie im normalnego - na tyle, na ile jest to możliwe - życia w społeczności żołnierskiej" – podkreślił szef MON. "Wojsko potrzebuje ich wysiłku, ich pracy i doświadczenia, ich wiedzy i ich zaangażowania" – dodał.

"Także dla weteranów możliwość dalszego funkcjonowania, bycia potrzebnym, jest bardzo ważna" – przypomniał.

Według niego, dotychczasowa ustawa o pomocy dla weteranów nie w pełni wystarcza i nie w pełni odpowiada na potrzeby tej grupy wojskowych. "Tutaj przede wszystkim jest to kwestia zwiększenia wydatków na leki, które są niezbędne dla sprostania tym urazom, które powstają nie bezpośrednio na skutek ran, ale są konsekwencją uszczerbku zdrowia, jaki ponieśli" – tłumaczył.

Zapewnił, że w nowelizacji te sprawy zostaną uregulowane. "Ta ustawa w dużo większym stopniu pokryje niezbędne wydatki weteranów, jak i ich rodzin i opiekunów, którzy ich wspierają" – poinformował Macierewicz. Zapewnił, że zgodnie z nowelizacją będzie to całościowa pomoc dla weteranów - zarówno finansowa, jak i pomoc w stałej, codziennej opiece.

"Przede wszystkim chcemy włączyć weteranów do wysiłku wojskowego. Zwłaszcza chcemy, by ich doświadczenie było obecne wśród żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej" – zaznaczył.

"Tworzone są specjalne mobilne zespoły, które będą składały się z weteranów wspierających, uczących, kształcących żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Chcemy, żeby ich wysiłek był obecny i żeby mieli świadomość tego, co w tym wszystkim jest najważniejsze: Wojsko Polskie nigdy nie porzuca swoich żołnierzy. Wojsko Polskie zawsze o swoich żołnierzy dba" – mówił szef MON.

Zadeklarował, że ci, którzy poświęcili to, co mieli najważniejszego w życiu, są częścią "naszego wspólnego narodowego wysiłku, są częścią armii". "Armia zawsze będzie z nimi" – dodał.

Podkreślił, że bardzo kompleksowej pomocy potrzebują weterani, którzy mają uszczerbek na zdrowiu powyżej 30 proc. "On za sobą pociąga dalej idące konsekwencje w życiu codziennym" – tłumaczył minister.

Macierewicz nie chciał mówić o nakładach na wynikających z nowelizacji. "Minister finansów stale to liczy" – zaznaczył.

Dziękował w Wesołej weteranom misji zagranicznych - "weteranom Afganistanu, Iraku, Bośni i Hercegowiny, Kosowa i wszystkich tych miejsc, gdzie żołnierz polski ryzykował swoim życiem". "To jest duma polskiej armii, to są ludzie, którzy są wzorem dla żołnierzy, wzorem dla Polaków, wzorem dla Rzeczpospolitej. Za to składam im dzisiaj dzięki, składam im hołd" – powiedział.

"Powtarzam jeszcze raz - jest miejsce dla weteranów w polskiej armii, jest miejsce, jest praca dla nich i jest możliwość służby, wojsko ich ciągle potrzebuje. Wojsko się będzie nimi opiekowało, ale wojsko chcę też korzystać z ich doświadczenia" – podkreślił Macierewicz. "Nigdy nie zostaną pozostawieni sobie samym, młode wojsko im na to nie pozwoli" – dodał.

Dyrektor Centrum Weterana płk Leszek Stępień powiedział w Wesołej, że nowelizacja będzie się skupiała głównie na pomocy tym, którzy mają największy uszczerbek na zdrowiu.

"Z dotychczasowych zapisów wynikało, że różnica pomiędzy systemową pomocą dla lekko rannych i dla tych, którzy mają 80-90 proc. uszczerbku na zdrowiu, jest bardzo niewielka. Dlatego to będzie główny kierunek nowelizacja ustawy" – podkreślił. "Z tego, co wiem, będzie także większe uhonorowanie zwykłych weteranów działań poza granicami państwa" – dodał.

Stępień, który sam ma 80-procentowy ubytek zdrowia po misji zagranicznej – stracił nogę i ma jej protezę - podkreślał w rozmowie z dziennikarzami po uroczystości, że najważniejsze jest przekonanie samych weteranów, że nie zostaną z problemem sami.

"Nie można z tym wyzwaniem zostać samemu, z rodziną. Trzeba pozwolić sobie pomóc. Jest wiele osób i instytucji, które takiej pomocy chcą udzielać, trzeba tylko przełamać się i nie być z tym samemu" – podkreślał, nawiązując do własnych doświadczeń.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa obchodzony jest 29 maja. Sejm ustanowił to święto w 2011 r. Pierwsze obchody odbyły się w 2012 r.

Aleksander Główczewski (PAP)